Sono 8.416 le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie statali di secondo grado dell’area metropolitana bolognese. Il dato è in lieve aumento rispetto a quello dello scorso anno scolastico quando i nuovi ingressi erano 8.171. Attualmente nelle classi quinte i frequentanti sono 6.611, al netto delle iscrizioni si prevede pertanto un aumento complessivo della popolazione studentesca di 1.805 ragazze e ragazzi (+4,6% rispetto al numero dei frequentanti dell’anno scolastico in corso che sono 38.694). Le scelte di studentesse, studenti e famiglie hanno confermato la tendenza verso i corsi liceali (53% come lo scorso anno); crescono i corsi tecnici (34%, +1% dall’anno scorso), mentre sono in flessione i professionali (13% del totale, -1% dall’anno scorso).

Il punto sulle iscrizioni è stato fatto questa mattina in un incontro online a cui hanno partecipato Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato alla Scuola, i tecnici della Città metropolitana di Bologna, i dirigenti scolastici degli Istituti superiori e dell’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Bologna.

A livello di singolo indirizzo nei licei si è registrato ancora un aumento nei corsi delle Scienze umane e nelle Scienze umane con opzione economico sociale. Nei tecnici una ripresa delle iscrizioni nei corsi dell’ambito commerciale e meccanico. Bene anche le scuole dell’area metropolitana, che in diversi casi segnano un dato positivo.

“Dalla chiusura delle preiscrizioni stiamo svolgendo con le scuole e l’Ufficio scolastico territoriale il consueto lavoro per dare risposta alle richieste di studenti e famiglie relative alla scelta del percorso di studi prescelto, nonostante l’aumento significativo delle domande – ha commentato Ruscigno – Per l’anno scolastico 2023/2024 è confermata la disponibilità di tutte le strutture temporanee in bioedilizia, in attesa della consegna dei tanti cantieri in corso che amplieranno di oltre 2000 posti le dotazioni complessive delle scuole bolognesi. In alcune situazioni specifiche, ove fisicamente possibile, saranno messi a disposizione ulteriori spazi, in accordo con le scuole. Già all’inizio della prossima settimana contiamo di dare le risposte necessarie per chiudere la fase di iscrizioni, grazie anche all’importante lavoro già svolto dai Dirigenti e dall’Ufficio Scolastico. Sarà inoltre attivato un tavolo con Tper per analizzare le necessità di potenziamento della rete di trasporto pubblico, derivanti dall’aumento degli studenti e delle studentesse”.