Nel corso dei sevizi di contrasto all’abusivismo commerciale, sabato 4 febbraio, agenti del reparto Commerciale della Polizia Locale hanno sequestrato circa 230 pezzi di merce contraffatta in tre interventi: uno in via Montebello e due in via Indipendenza dove, dopo il primo sequestro, alcuni venditori avevano deciso di riposizionarsi. In particolare, un venditore in via Montebello stava scaricando dal baule dell’auto vari articoli di pelletteria con marchi contraffatti. All’arrivo degli agenti il venditore è scappato lasciando a terra tutta la merce, che è stata sequestrata assieme al veicolo, ora oggetto di accertamenti prima della confisca.