Un moderno applicativo di gestione delle pratiche edilizie e un nuovo portale per l’inoltro delle istanze allo Sportello unico: strumenti più efficienti, flessibili ed efficaci che la Pubblica Amministrazione di Modena sta predisponendo per rendere più semplici le procedure autorizzative.

Il nuovo sistema entrerà in funzione nel mese di marzo e, per consentirne la piena operatività, in queste settimane è previsto un piano di formazione del personale comunale interessato, nelle mattine di lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. In queste fasce orarie sarà temporaneamente sospeso il servizio di accesso per i professionisti esterni (gli appuntamenti sono già stati riprogrammati) e, nella giornata del lunedì, il servizio informativo telefonico. Per permettere anche ai professionisti del settore di familiarizzare con il nuovo sistema, inoltre, il Comune sta organizzando anche due momenti formativi rivolti a esterni e, sul nuovo sistema, verrà istituito un helpdesk dedicato ai professionisti di supporto per la presentazione delle istanze con il nuovo portale. Nel momento del passaggio dall’attuale al nuovo sistema sarà necessaria una temporanea sospensione dell’applicativo e delle sue funzionalità che verrà opportunamente comunicata.

Il nuovo sistema è un’importante innovazione che consentirà, in particolare, ai professionisti esterni di semplificare le modalità di interlocuzione con l’Amministrazione. La finalità è quella di dotare il Comune di uno strumento più moderno e flessibile per la gestione dei procedimenti legati ai settori “Pianificazione e Gestione del territorio” e “Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici”, con particolare riferimento, appunto, alle pratiche edilizie. Questa operazione di ammodernamento, in sinergia con altre linee d’azione sul tema digitalizzazione, punta a migliorare i tempi di tutti i procedimenti compresi quelli oggetto di monitoraggio per l’ottenimento dei fondi Pnrr.

In particolare, il nuovo sistema informativo per la gestione delle pratiche edilizie consentirà una maggiore flessibilità nei casi in cui interverranno modifiche normative, oltre a cambiamenti organizzativi del Comune per il miglioramento della gestione dei procedimenti, e saranno presenti strumenti per supportare al meglio l’istruttoria delle pratiche con particolare riferimento alla richiesta di pareri e alla Conferenza dei servizi. Attraverso il nuovo applicativo, il sistema informativo della toponomastica verrà integrato con il gestionale delle pratiche edilizie e, nel medio-lungo periodo le pratiche per interventi edilizi inviate andranno ad alimentare la banca dati dell’anagrafe degli immobili permettendo una correlazione fluida. Con il nuovo sistema verrà inoltre informatizzato il nuovo Piano Urbanistico Generale e sarà digitalizzato l’archivio cartaceo delle pratiche edilizie, con possibilità in prospettiva di abbattere ulteriormente sia i tempi dell’istruttoria che quello dell’accesso agli atti. Il nuovo portale verrà inoltre integrato completamente con il sistema PagoPA e con l’autocalcolo degli oneri: i diritti e gli oneri dovuti potranno quindi essere pagati con PagoPA e direttamente associati alle pratiche.