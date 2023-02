Una sfida che mette in palio premi “green” per i cittadini che assumono comportamenti virtuosi a favore della sostenibilità ambientale e dell’ecosistema urbano. Calderara di Reno, il comune risultato il più virtuoso d’Italia dalle analisi del Circular City Index di Enel X nonchè la prima città ad aver avviato una comunità energetica di autoconsumo collettivo con Enel X, si candida a fare da apripista per una sperimentazione, che parte oggi, rivolta ai propri cittadini e realizzata in collaborazione con la business line del Gruppo Enel che si occupa di innovazione per la transizione energetica.

Nello specifico, scaricando l’App Enel X YoUrban, lo strumento digitale scaricabile gratuitamente su qualsiasi store Android e IoS, i cittadini di Calderara di Reno potranno usufruire dell’innovativa funzionalità legata alle “sfide di sostenibilità” per l’attuazione di azioni virtuose, come ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, consentendo loro di accumulare punti spendibili su un ampio catalogo premi incentrati su prodotti o servizi di carattere “green” o a “km zero”.

Grazie a questa nuova funzionalità, sviluppata in collaborazione con la startup e B-Corp GreenApes e che ha già un respiro nazionale con quiz e sondaggi legati a temi di sostenibilità, il comune bolognese potrà coinvolgere ed ingaggiare i cittadini su tematiche rilevanti come il corretto conferimento dei rifiuti (attraverso scansione QR code centro di conferimento), quiz educational per sensibilizzare i cittadini e tutti gli utenti su argomenti di interesse del comune quale la mobilità sostenibile e della municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti (come si differenzia, pulizia spazi comuni).

“Si tratta – dichiara il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone – di una sfida anche per noi, oltre che per i cittadini che parteciperanno all’iniziativa tramite l’app: coinvolgere il più possibile la cittadinanza, far capire che le buone pratiche in tema sostenibilità, risparmio, rispetto per l’ambiente sono più che azioni personali, private, un beneficio per la comunità intera. Sin dal primo momento abbiamo improntato al “green” le nostre azioni, acceleriamo ora il processo di coinvolgimento della città e del territorio pensando che sia un investimento per il futuro e un beneficio per le generazioni più giovani. Il coinvolgimento tramite app ci gratifica inoltre vista la costante attenzione che abbiamo nei confronti dell’innovazione e del digitale. Ringrazio ancora Enel X, che ci onora della sua attenzione e ci incoraggia ad andare avanti per questa fondamentale strada”.

“L’applicazione Enel X YoUrban è uno dei nostri strumenti chiave per mettere in contatto, in modo semplice ed efficace, amministrazioni e cittadini e promuovere la transizione sostenibile urbana – dichiara Sergio Gambacorta responsabile Innovation B2G & Smart City di Enel X. – Con l’innovativa funzionalità Comportamenti Sostenibili, vogliamo supportare ancora di più i Comuni nel coinvolgimento attivo della cittadinanza incentivando i comportamenti virtuosi e rendendo la sostenibilità un “gioco” digitale semplice ed intuitivo. Ringraziamo, per questo il Comune di Calderara di Reno, sempre in prima fila nel processo di transizione energetica, per il supporto in questa prima applicazione sul campo della nuova funzionalità”.

Con lo slogan “Calderara di Reno ti premia”, i cittadini potranno ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa in punti strategici della città attraverso una campagna di comunicazione ad hoc lanciata dal comune bolognese.

Nel 2021 e nel 2022 la città di Calderara di Reno è stata riconosciuta come il comune più virtuoso d’Italia dal Circular City Index, lo strumento creato da Enel X che stima il livello di Circolarità Urbana dei Comuni Italiani in base all’analisi degli Open Data. Inoltre l’Amministrazione comunale ha dato il via ai lavori a Enel X per la realizzazione della comunità energetica rinnovabile di autoconsumo collettivo che vedrà la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici della potenza di 75kW nell’area nuova della sede comunale, con una produzione di energia rinnovabile di circa 100.000 kWh e una riduzione di oltre 50 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, pari all’assorbimento annuo di oltre 2.500 alberi.