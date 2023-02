Dopo le esperienze televisive, Andrea Pennacchi torna a calcare le scene dei teatri italiani con questa appassionante interpretazione che sarà in scena all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello mercoledì 15 febbraio (21:00) e al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano giovedì 16 febbraio (sempre alle 21:00) con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. L’attore padovano racconta la storia di suo padre, partigiano, che durante la guerra viene rinchiuso in un campo di concentramento al quale sopravvive.

“Mio padre” è uno spettacolo che tocca diverse vite e molti ricordi sia pubblici che privati, in un alternarsi di emozioni. Un palco spoglio, solo le quinte nere, tre musicisti in scena e Andrea Pennacchi al centro a raccontare la storia del partigiano Valerio Pennacchi, padre di Andrea. È infatti intorno alle vicende che videro protagonista Bepi (nome di battaglia di Valerio) tra il 1944 e il 1945 che Andrea ricostruisce la narrazione. Questa è la storia di Valerio, simile alla storia di tanti altri italiani, una storia di ragazzi, di coraggio e avventura, una storia di lotta per la sopravvivenza. Un racconto impreziosito dalle musiche che seguono le emozioni suscitate dal racconto, una storia senz’altro drammatica ma raccontata anche con ironia, e che lascia scappare anche qualche risata.

Informazioni di biglietteria

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78 – Maranello (MO) tel. 0536 943010 – auditoriumferrari@gmail.com – online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it – Prenotazioni via e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com

Intero 18 – Ridotto 16 €

Cinema Teatro Boiardo via XXV Aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE) Tel. 0522/854355 – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it – I biglietti si possono acquistare online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it, e si possono prenotare per e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355.