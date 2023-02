Dal 17 al 19 febbraio – feriali ore 21 e domenica ore 16 – in scena al Teatro Dehon di Bologna l’ultima brillante commedia scritta e diretta da Diego Ruiz: “La ciliegina sulla torta“. Lo spettacolo ruoterà attorno al fatidico e indimenticabile momento in cui si decide di presentare il proprio, o la propria, partner ai genitori.

Edy Angelillo è Giulia, affermata avvocata divorzista. Blas Roca Rey è il marito Filippo, che ha scelto di dedicarsi alla cura della casa e all’educazione del figlio. Debora Caprioglio è l’esuberante Cherry, una irresistibile italo-americana, e Adelmo Fabo interpreta il ruolo di Tommy, figlio unico della coppia di ritorno dall’Università statunitense in cui studia per festeggiare il compleanno…

“La ciliegina sulla torta” è una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, i cui protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi, mentre lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.

Biglietti: Intero € 26,00 Euro – Ridotti € 22,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon (Via Libia, 59 – Bologna – Tel. 051.342934 – 3336232355 – www.teatrodehon.it) dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket