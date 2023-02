In occasione della festa degli innamorati, martedì 14 febbraio alle ore 21 al teatro Fabrizio De André di Casalgrande debutta lo spettacolo Finché c’è amore c’è speranza… di avere le corna! recital comico dedicato all’amore scritto e interpretato dall’attore Andrea Ferrari. Un appassionante ed esilarante viaggio dalle origini dell’uomo e della donna sino ai giorni attuali.

Com’erano i rapporti d’amore e la vita di coppia, e come sono cambiati nel corso del tempo: i primi baci, le fuitine, l’appartarsi in camporella, i balli lenti, i tradimenti. Ci sarà poi un collegamento con il Maurizio Costanzo Show che affronterà il tema dell’amore con il pubblico presente; inoltre, saranno ospiti sul palcoscenico di Casalgrande, un cantante spagnolo, direttamente dall’Andalusia, che canterà la passione amorosa, e un astrologo sensitivo per parlare dei pianeti a favore e avversi all’amore.

L’appuntamento di San Valentino a Casalgrande è organizzato dal Teatro Fabrizio De Andrè. L’ingresso è di 10 euro e per le prime dieci persone che si chiamano Valentino o Valentina, l’ingresso è omaggio. Per info e prenotazioni: 0522.1880040 – 334.2555352.