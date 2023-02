Come ricordato in conferenza stampa da Mister Dionisi, l’Udinese è la squadra con la quale il Sassuolo ha fatto meno punti insieme al Napoli, e per usare le esatte parole dell’allenatore neroverde: “questo la dice lunga sull’avversario”.

Gli avversari di oggi sono una squadra molto fisica e con qualità che cercherà di imporre il suo gioco ed è a quello a cui il Sassuolo, a detta del suo tecnico, non si dovrà adeguare.

Nonostante la squadra abbia retto e bene la fisicità e la pressione da subito esercitata dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, Dionisi vede nella sfida di oggi alla Dacia arena, qualche insidia in più.

Andrea Pinamonti è dato in rientro con la squadra dopo una settimana di allenamento assieme ai compagni, l’ultima volta in campo il 7 gennaio contro la Fiorentina.

Disponibile per la partita di oggi anche Maxime Lopez per il quale Dionisi precisa non ci sia e non ci sia stato nessun “caso Lopez”.

Restano invece ai box, Muldur e Toljan i quali hanno un decorso più lungo in fase di recupero.

Non sono poche le defezioni nel reparto difensivo neroverde e per questo motivo si unirà al gruppo anche il 2003 Edoardo Pieragnolo.

Arrivato con la formula del prestito fino a giugno con il diritto di riscatto da parte del Sassuolo, Il difensore classe ‘99, Nadir Zorotea ex Atalanta (esordio proprio contro la sua ex squadra tre giorni dopo il suo arrivo).

Fischio d’inizio alle 12:30

(Claudio Corrado)