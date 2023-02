Venerdì 17 febbraio presso la libreria Coop All’Arco di Reggio Emilia, è in programma la presentazione dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters commentata e tradotta da Alberto Cristofori per La nave di Teseo. Elisa Guidelli intervisterà Cristofori per scoprire con meraviglia, o ripercorrere ancora una volta, la collina di Spoon River.

Un libro che è un mito della letteratura moderna, amato negli anni da scrittori e musicisti come Cesare Pavese e Fabrizio De André, torna in una nuova traduzione accompagnata da un ampio apparato di commento. Il curatore inquadra i riferimenti biografici e storici delle poesie, ne suggerisce i temi ricorrenti, le relazioni interne, ricostruisce la genesi tormentata dell’opera in volume, indagando il rapporto con la tradizione letteraria e filosofica americana ed europea e il legame stretto con le grandi figure archetipiche della cultura occidentale.

Al lettore di oggi viene così fornita una chiave inedita per scoprire con meraviglia, o ripercorrere ancora una volta, la collina di Spoon River. “Spoon River, da più di cent’anni, è vera e viva: è sorta nella mente di Edgar Lee Masters, un avvocato di Chicago con ambizioni poetiche fino a quel momento decisamente malriposte, è stata evocata più e più volte, ora con nostalgia e affetto, ora con astio, rancore, odio, dai personaggi del libro, e attraverso le loro parole ha acquisito realtà e concretezza nella immaginazione di milioni di lettori in tutto il mondo.” (dall’introduzione di Alberto Cristofori)

Alberto Cristofori (Milano 1961) collabora come traduttore e editor con varie case editrici milanesi. Insegna alla “scuola di linguaggi della cultura” Fenysia di Firenze. Con Bompiani ha pubblicato un romanzo (premio Comisso 2014) e un libro di racconti. Ha fondato e diretto per sei anni una casa editrice per bambini e ragazzi. È uno studioso di Dante Alighieri e organizza letture e presentazioni della Divina Commedia in scuole, librerie e biblioteche. Gli ultimi libri che ha firmato sono una riscrittura per ragazzi di Moby Dick per l’editore Eli La Spiga, la traduzione di Voci in fuga del premio Nobel Abdulrazak Gurnah e la traduzione commentata dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, entrambe per La nave di Teseo.