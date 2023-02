I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno denunciato una 56enne e un 47enne, italiani, residenti a Ferrara, per furto aggravato e ricettazione in concorso. La denuncia è la conclusione di un’operazione svolta dai Carabinieri e finalizzata al recupero di capi di abbigliamento firmati, del valore di circa 50.000 euro, rubati nell’area logistica di un’azienda di moda situata nell’Interporto di Bentivoglio.

La prima denuncia di furto era stata sporta lo scorso ottobre dal responsabile dell’azienda, un 51enne italiano. Alle ore 20:00 del 9 febbraio scorso, durante le indagini, i Carabinieri hanno sorpreso un’operaia, 56enne italiana, che stava tornando a casa indossando un maglione che aveva rubato poco prima in azienda. Analizzando il telefono cellulare della donna, i Carabinieri hanno rilevato che la stessa aveva inviato una serie di messaggi al compagno, 47enne italiano, contenenti dei contenuti multimediali che raffiguravano altri capi di abbigliamento corrispondenti a quelli rubati in passato.

I Carabinieri si sono recati a casa della donna e durante una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto numerosi capi di vestiario per un valore di oltre 17.000 euro. Ulteriori accertamenti investigativi hanno permesso di appurare che la donna, preoccupata per una serie di debiti che aveva accumulato nel tempo (la crescente rata del mutuo per la casa e le bollette sempre più alte) aveva pensato di rubare sul posto di lavoro, capi d’abbigliamento che poi consegnava al compagno, il quale a sua volta li rivendeva sul web, ricevendo i pagamenti su una carta di credito prepagata da cui estrapolava i contanti che restituiva alla donna. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.