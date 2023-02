Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Barchetta a Campogalliano, dove un incendio ha interessato il locale dei contatori condominiale ed il fumo ha invaso il vano scale di una palazzina residenziale.

Tutte le persone residenti negli otto appartamenti del fabbricato sono state evacuate in via precauzionale, in quanto il fumo penetrava negli alloggi. 8 persone sono state affidate ai sanitari del 118 per accertamenti. La situazione è sotto controllo. Non si escludono problemi per i residenti nel rientrare negli appartamenti a causa degli impianti elettrici danneggiati dal calore e per i danni da fumo.