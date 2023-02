Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, di un istruttore amministrativo (categoria C) per la segreteria del sindaco del Comune di Scandiano. L’assunzione avrà durata sino alla scadenza del mandato del sindaco di Scandiano (indicativamente giugno 2024).

Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – il diploma di maturità quinquennale e la conoscenza della lingua inglese, mentre sarà oggetto di valutazione preferenziale il possesso di un titolo di studio afferente alla comunicazione e di esperienza pregresse in ambito di comunicazione digital e nella Pubblica Amministrazione, meglio se a contatto col pubblico. La figura da selezionare dovrà infatti occuparsi di rispondere a nome del sindaco e dell’Amministrazione alle segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza, attraverso tutti i canali – in particolare quelli digitali – a disposizione dell’ente. Il candidato ideale è pertanto dotato di spiccate capacità relazionali e di organizzazione del lavoro, ha un orientamento alle problematiche di tipo pragmatico e di problem solving.

Le domande, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al bando, vanno presentate entro le 13 di lunedì 20 febbraio direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia presso il Comune di Scandiano (corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax al numero 0522.1753059 o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata).

Bando e modello per presentare la domanda sono disponibili alla voce Bandi di concorso della sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia.