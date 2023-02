Un segnale nell’ottica di un maggiore risparmio energetico e di un uso consapevole delle risorse: anche quest’anno il Comune di Sassuolo aderisce a “M’illumino di Meno”: la più grande campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico e gli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su Rai Radio 2, che coincide con la giornata di giovedì 16 febbraio.

Domani, quindi, il Comune di Sassuolo provvederà allo spegnimento dell’illuminazione per della torre dell’orologio, lasciando accese le sole luci sotto i portici e della piazza; contestualmente anticiperà lo spegnimento del riscaldamento dell’ufficio tecnico il Diamante e degli uffici di via Fenuzzi alle ore 13; anticipando lo spegnimento del riscaldamento del Comparto XX Settembre e del Municipio.

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.