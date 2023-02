Si è parlato principalmente del tema della gestione dei rifiuti nell’incontro del consiglio di sede Lapam di Vignola, a cui ha partecipato anche l’assessore comunale alle attività produttive, commercio e urbanistica Niccolò Pesci. Il presidente di sede Davide Gruppi ha messo sul tavolo le questioni principali.

«Il tema al momento più rilevante è quello della gestione dei rifiuti. I nostri associati ci segnalano alcuni disservizi sulla raccolta differenziata legati agli svuotamenti dei cassonetti non abbastanza frequenti da parte del gestore e agli orari di raccolta poco consoni, in particolare per l’umido e il vetro, con disagi provocati da cattivi odori e rumori in orario di lavoro». L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha fatto sapere di avere ben noti questi problemi. «Stiamo valutando modifiche al sistema di raccolta da concordare con Hera – ha precisato l’assessore Pesci – soprattutto in centro storico, dove scarseggiano le aree di raccolta in attesa dello svuotamento».

Ci si è concentrati poi sul bilancio comunale di previsione 2023: l’assessore ha evidenziato il mancato intervento incrementale sulle imposte. Una decisione gradita alle imprese rappresentate, con particolare riferimento all’Imu sugli immobili strumentali del comparto manifatturiero e del commercio. Grazie ai bandi del Pnrr, sono stati programmati investimenti nella viabilità e nelle strutture sportive, con cantieri che verranno avviati a inizio estate.

L’ufficio studi Lapam, durante il consiglio di sede, ha presentato all’amministrazione comunale il report sul numero di imprese attive sul territorio. Al 31 dicembre 2022 erano 2.280 le imprese attive nel comune di Vignola, di cui 679 artigiane. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero di imprese è calato lievemente dello 0,8%. Nel lungo periodo (quarto trimestre 2007 – quarto trimestre 2022) si sono perse complessivamente 76 imprese, pari a un -3,2%. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, la maggior concentrazione si nota nei Servizi alle imprese (27,5%), nel Commercio e Autoriparazione (23,4%), e nelle Costruzioni (14,1%). Confrontando il numero di imprese attive al quarto trimestre 2022 con quello di 12 mesi prima, si può osservare un calo più marcato nel macrosettore Commercio e Autoriparazione (-3,1%), mentre registrano una crescita maggiore rispetto a 12 anni fa il comparto dei Servizi alle persone (+31,4%) e dei Servizi alle imprese (+4,3%).

Antonio Bellettini, segretario della sede Lapam di Vignola, in chiusura di consiglio ha ringraziato a nome dell’associazione la disponibilità all’ascolto e al dialogo dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del confronto tra istituzioni e corpi intermedi per rappresentare gli interessi e i bisogni di cittadini e imprese.