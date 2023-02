Un’opportunità per imparare sul campo cosa significa fare innovazione applicando la metodologia del Design Thinking, per lavorare in un team multidisciplinare, posizionare il proprio profilo di fronte a grandi aziende e scoprire le opportunità della città di Bologna e del suo territorio metropolitano.

Tutto questo grazie a Bologna Empowering Talent (BET), l’iniziativa della Città metropolitana di Bologna che punta ad attrarre talenti da tutta Italia e favorire il loro inserimento lavorativo nelle aziende del territorio. BET è organizzato con il supporto tecnico-scientifico di Almacube – l’innovation hub di Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro – il patrocinio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed è sostenuto da Regione Emilia-Romagna.

La call, aperta dal 15 febbraio al 29 marzo 2023, punta a selezionare fino a 15 persone (studenti/studentesse, neolaureati/e e giovani professionisti/e) interessate a Bologna, al suo tessuto produttivo e quindi a svolgere qui un’esperienza di vita e lavoro. L’iniziativa BET avrà una durata di tre settimane nelle quali i selezionati lavoreranno in gruppo con altri talenti per risolvere le sfide di innovazione lanciate dalle tre aziende partecipanti Alstom, CRIF e Rekeep.

“Il livello di innovazione di un territorio – hanno dichiarato il sindaco metropolitano Matteo Lepore e la delegata alla promozione economica e attrattività internazionale Rosa Grimaldi – è legato anche alla sua capacità attrattiva. BET è il programma della Città metropolitana di Bologna che sintetizza questi due aspetti, mettendo in relazione giovani talenti provenienti da tutta Italia con le imprese del territorio. Bologna vuole diventare sempre più un territorio in grado di attrarre e trattenere competenze, per supportare lo sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana, così come per sostenere l’innovazione del sistema imprenditoriale. La vocazione all’accoglienza tipica della nostra città incontra la necessità di apertura che l’open innovation porta con sé per creare un progetto che restituisca l’immagine di un territorio dove voler vivere e lavorare.”

“Le imprese sono costantemente alla ricerca di nuove soluzioni da applicare ai loro prodotti e processi, mentre i giovani innovatori inseguono opportunità con cui mettere alla prova le proprie competenze. Questa iniziativa, a cui siamo orgogliosi di contribuire, nasce proprio con la finalità di farli incontrare – spiega Andrea Barzetti, amministratore delegato di Almacube – Il tutto all’interno di un contesto di Open Innovation, che consente di focalizzare le energie sulle esigenze concrete delle aziende e dare ai giovani l’opportunità di costruire relazioni significative per il loro futuro professionale”.

BET – Regolamento

La partecipazione a Bologna Empowering Talent è rivolta a:

Studenti/studentesse dell’ultimo anno di corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico di qualsiasi disciplina di Università italiane e straniere, con meno di 30 anni di età, in possesso di cittadinanza italiana o straniera.

Neolaureati/e e giovani professionisti/e che abbiano conseguito una Laurea Magistrale o a Ciclo Unico di qualsiasi disciplina di Università italiane o straniere, con meno di 30 anni di età, in possesso di cittadinanza italiana o straniera.

Tre dei posti disponibili saranno riservati agli studenti/studentesse dell’Università di Bologna. Il processo di selezione si svolgerà interamente online con una esercitazione di gruppo e un colloquio. Fra i criteri di selezione sarà valutato anche il comune di residenza, premiando chi risiede fuori dall’area metropolitana di Bologna.

L’Innovation Residency si terrà a Bologna dall’8 al 26 maggio 2023. I partecipanti potranno beneficiare di una significativa copertura delle spese di vitto e alloggio, grazie al contributo delle aziende partecipanti.

Qui tutti i dettagli per partecipare www.bolognafortalent.it/bet

LE TRE AZIENDE PARTNER

ALSTOM E LA SFIDA “IL FUTURO DELLA MOBILITÀ INTEGRATA”

Saldamente radicata nella tradizione ferroviaria italiana, Alstom in Italia produce treni da 160 anni, soluzioni di segnalamento da 90 anni e sistemi di trazione da 60 anni. Proprio a Bologna Alstom può vantare un centro di competenza globale per sistemi di segnalamento, gli apparati centrali computerizzati e sistemi di controllo del traffico ferroviario. Come cambierà la mobilità urbana nella città del futuro, soprattutto in chiave di maggior sostenibilità e riduzione degli impatti? É questa la sfida che Alstom lancia ai talents di BET: rispondere al bisogno senza precedenti di mobilità sostenibile nelle città, capitalizzando le competenze, le tecnologie, il know-how di un leader storico nell’industria ferroviaria italiana.

https://www.alstom.com/it/alstom-italia

REKEEP E LA SFIDA “ECONOMIA CIRCOLARE NEI SERVIZI DI CLEANING”

Rekeep è una realtà internazionale con 80 anni di storia e 28.000 persone attiva nel settore del facility management e business process outsourcing. I servizi che offre spaziano dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la manutenzione del verde e la riqualificazione energetica degli immobili, fino ai servizi specialistici per strutture ospedaliere. Come implementare il principio di circolarità nell’erogazione dei servizi di Rekeep? É questa la sfida che la società pone ai talents di BET, con l’obiettivo di valutare e ridurre l’impatto ambientale dei servizi erogati, incrementando al contempo la qualità del supporto fornito agli edifici, alle persone e alle città.

https://www.rekeep.com/

CRIF E LA SFIDA “VALUTAZIONE SMART DEGLI INVESTIMENTI ESG”

Fondata a Bologna nel 1988 e oggi attiva in 4 continenti, CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché soluzioni avanzate in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. Come può CRIF identificare e sostenere le iniziative sostenibili e a maggior impatto positivo? É questo il tema della sfida che la società pone ai talents di BET: sviluppare sistemi e modelli, anche in parte automatici, per riconoscere, valutare e supportare iniziative meritevoli dal punto di vista della sostenibilità tripartita ESG (environment, social, governance).

https://www.crif.it/