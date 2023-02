Roberto Pinelli, Ispettore della Polizia locale di Formigine, sosterrà uno stage presso la Procura della Repubblica di Modena.

Il percorso formativo, inserito in un Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Modena e dalla Polizia locale di Formigine, si rivolge agli Ufficiali di Polizia giudiziaria e agli agenti della Polizia locale e nasce con l’obiettivo di favorire l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze da parte degli agenti, migliorandone l’efficienza e il coinvolgimento.

Lo stage, dalla durata minima di 40 giorni, si presenta dunque come una collaborazione volta a creare una maggiore conoscenza delle procedure interne alla Procura, in modo particolare su temi come il Codice rosso (legge della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti) o la riforma Cartabia, nuova riforma della giustizia penale e del sistema sanzionatorio entrata in vigore a fine 2022.

“Un’opportunità importante che abbiamo colto immediatamente – commenta la Comandante della Polizia locale di Formigine, Susanna Beltrami – Nel lavoro come nella vita è fondamentale restare al passo e continuare a formarsi, imparare e crescere. Il nostro Ispettore Roberto Pinelli è il primo a fare questa esperienza, che poi si ripeterà anche in futuro per coinvolgere sempre più agenti. Grazie a questa collaborazione noi in primis abbiamo la possibilità di migliorarci, alleggerendo contemporaneamente anche il lavoro della Procura e creando un collegamento diretto tra il nostro Comando e l’attività giudiziaria da cui dipendiamo”.