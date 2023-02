Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo sulla strada statale 9 “via Emilia” in Valsamoggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. A causa di un incidente, che ha coinvolto una moto ed un camion, la strada è rimasta chiusa al traffico per ore, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.