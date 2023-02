Ieri poco prima della mezzanotte le Volanti della Polizia di Reggio Emilia sono intervenute in via Sforza in seguito alla segnalazione pervenuta da giovane che aveva sentito urla e schiamazzi provenire dall’appartamento accanto.

Giunti sul posto gli operatori incrociavano davanti al portone d’ingresso un uomo che alla loro vista si dava a precipitosa fuga sfruttando la porta posta sul retro dello stabile.

Inseguito, l’uomo gettava a terra un profumatore d’ambiente che al contatto con il suolo si apriva in due parti, disvelando un sacchetto in plastica contenente sostanza stupefacente del peso complessivo di 23,52 grammi.

Gli operatori delle Volanti, procedendo con un controllo presso il domicilio dell’uomo rinvenivano sette telefoni cellulari di varie dimensioni nonché denaro contante per un valore complessivo di euro 1.170,00 posti sotto sequestro.

L’uomo, 32enne, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione e traffico di sostanza stupefacente e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Condotto al giudizio direttissimo, il presunto reo veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare del divieto di dimora a Reggio Emilia da parte dell’Autorità Giudiziaria.