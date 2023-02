Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 8:30 sulla SP468 a Ponte Motta di Cavezzo. Alla guida di un autocarro, la vittima avrebbe invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro un’auto che procedeva nella direzione opposta.

Mentre il conducente della vettura, un uomo di 54 anni, ha riportato ferite di media gravità (è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara), nonostante l’intervento dei sanitari, sul posto anche con l’elisoccorso, per il conducente dell’autocarro non c’è stato nulla da fare. Al vaglio della Polizia Locale di Cavezzo le cause del grave incidente, anche se non è escluso che la vittima possa essere stata colta da malore.