A distanza di un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino, nella serata di venerdì 24 febbraio la Ghirlandina si illuminerà di luce gialloblù, i colori di Modena e dell’Ucraina, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, com’era già accaduto proprio un anno fa, quando la Russia invase il territorio dell’Ucraina.

E anche nella serata di venerdì 24, come quel 24 febbraio di un anno fa, in piazza Torre si svolgerà una fiaccolata per la pace e un momento di raccoglimento aperto a tutti, promosso dal Comune insieme alla comunità ucraina, a cui parteciperanno autorità e cittadinanza.