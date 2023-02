La Segreteria Regionale del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) “esprime piena fiducia nell’operato della Magistratura, ma dopo diversi articoli e note stampa emersi in questi giorni ritiene opportuno chiarire alcune questioni che sono state, presumiamo, interpretate scorrettamente ed hanno creato imbarazzo e sconcerto nei Lavoratori per quanto dichiarato dalla politica locale e regionale”.

“Le recenti note stampa da parte di Azione Civica e del Partito Democratico – afferma Luca Falcitano, Segretario Regionale SULPL – dimostrano nuovamente come la politica cerchi sempre di strumentalizzare i fatti di cronaca per pura opportunità la quale va a discapito del lavoro straordinario che quotidianamente mette in campo, per l’altrui interesse e per la sicurezza della Comunità, la Polizia Locale e demolisce l’indipendenza della Magistratura”.

“Certi partiti politici che a livello nazionale nei vari talk show alzano i toni perché sia garantito il diritto costituzionale della la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – continua Falcitano – , a livello territoriale invece fanno l’esatto opposto con l’aggravante di strumentalizzare le divise, dimenticandosi che dietro queste uniformi vi sono donne/uomini (le/i nostre/i colleghe/i) che con le loro famiglie stanno affrontando da soli un calvario giudiziario”.

“Il Sulpl, nell’attendere che la Magistratura accerti i fatti, continuerà ad essere a loro fianco e non li abbandonerà in questo delicato momento perché chi lavora per garantire la certezza del diritto in prossimità ha diritto ad essere difesi e tutelati fino al termine del percorso giudiziario.

La politica, per una volta, abbia rispetto dell’operato della Magistratura e delle Forze di Polizia anche Locali, evitando scivolate pubbliche su diritti costituzionali come la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva” – conclude il Segretario Regionale SULPL.