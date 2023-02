Prevalentemente nuvoloso, con foschie e banchi di nebbia e deboli precipitazioni sparse sulla Romagna, in esaurimento nella mattinata. In serata si avranno precipitazioni deboli sul settore orientale che nel corso della notte si intensificheranno e si estenderanno su tutto il territorio regionale. Temperature in temporaneo aumento; minime tra 6 e 9 gradi, qualche grado in meno nelle aree extraurbane, massime tra 14 e 17 gradi con valori superiori alla norma del periodo. Venti deboli meridionali con temporanei rinforzi sul settore orientale. Mare poco mosso.

(Arpae)