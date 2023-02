Ieri sera intorno alle 21:30 un incendio ha interessato il capannone della ditta Antares (azienda specializzata nella produzione di piscine in vetroresina) in via Nazario Sauro a Barco di Bibbiano. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco da Sant’Ilario, Reggio Emilia e Luzzara, oltre ai i carabinieri della stazione di Bibbiano, unitamente ai colleghi di Montecchio Emilia.

Le fiamme, sviluppatesi all’interno del capannone, hanno distrutto un autocarro posteggiato all’interno, unitamente a varie attrezzature da lavoro e materie prima per la costruzione delle piscine. Danneggiata seriamente la struttura del capannone, dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. L’intervento è terminato solo all’1:30. I danni, di ingente entità, sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti e le origini dell’incendio.