Le nuove tecnologie possono influire significativamente sull’attività aziendale e sollevare importanti questioni giuridiche. È necessario valutarne attentamente le implicazioni legali in modo da adottare misure appropriate per rispettare le leggi sulla privacy e protezione dei dati, adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati e quelli dei propri clienti, rispettare le normative specifiche applicabili alle tecnologie utilizzate e comprendere le nuove forme di responsabilità legale che possono emergere.

Proprio per approfondire queste tematiche, prenderà avvio mercoledì 1 marzo 2023 un ciclo di incontri “Dalla ricerca all’impresa”, promosso nell’ambito del corso di Sociologia del diritto ed elementi di informatica giuridica, tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dal Prof. Gianluigi Fioriglio, Associato di Filosofia del Diritto e Delegato al Placement lavoro

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, e l’Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” istituita presso il CRID – Centro Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità Unimore.

«Sono molto lieto della prosecuzione di questo ciclo di seminari – afferma il Prof. Fioriglio – perché rappresenta una preziosa occasione in cui discutere fondamentali profili informatico-giuridici, seguendo un approccio che va dalla teoria alla prassi».

Scendendo nel dettaglio delle scelte tematiche che saranno al centro degli incontri seminariali, spiega Fioriglio: «i cinque incontri consentiranno a studenti e studentesse di ascoltare voci autorevoli provenienti non solo dal mondo accademico ma anche e soprattutto da quello aziendale. Infatti, verranno trattate tematiche che, in prospettiva teorico-pratica, consentiranno di meglio comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro e, in modo particolare, sulle “nuove” professioni».

Nel corso del primo incontro, che prenderà avvio alle ore 12:00 nei locali del Complesso San Geminiano, sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Bruno Pisani affronterà un tema molto rilevante: “Le sfide della disabilità nell’impresa e nel mondo del lavoro”, a partire dal suo volume “Non avere paura. Storia della mia vita”, Torino, 2021.

Pisani, dopo un’esperienza di quindici anni presso la Zucchetti, ha fondato, insieme a Fausto Montanini e successivamente a Gabriele Montanari, la TikappaPi, azienda che offre servizi digitali di elevato livello.

Appena diventato imprenditore, ha perso l’uso delle gambe, affrontando la sfida più difficile della sua vita.

Ha pubblicato, in forma di testimonianza, il libro “Non avere paura. Storia della mia vita” (Passione Scrittore Selfpublishing, Torino, 2021).

Il ciclo di seminari proseguirà poi martedì 16 marzo con l’Avv. Tommaso Tanoni, legale in-house di B&T S.p.A. (Dorelan), che dialogherà sul tema “Il ruolo e la responsabilità del legale in-house nella grande impresa”.

Il terzo incontro vedrà la partecipazione del Dott. Giorgio Minguzzi che affronterà un fenomeno sempre più importante, ossia quello del c.d. “personal branding”: “Da persona ad asset: il personal branding nella professione forense e nell’impresa”.

A distanza di pochi giorni, concluderanno il ciclo di lezioni seminariali due incontri: mercoledì 29 marzo la Prof.ssa Monica Vilasau Solana (Università Aperta della Catalogna) terrà una relazione su “The European strategy for data: seeking balance between data protection and the market”; giovedì 30 il Dott. Daniel Rozenek svolgerà un intervento su “La cybersecurity: rischi e prospettive per le professioni legali”.

Gli incontri rientrano nel programma di attività formative del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche.

Il coordinamento scientifico-organizzativo del ciclo è a cura del Dott. Casimiro Coniglione, del Dott. Gianluca Gasparini e della Dott.ssa Benedetta Rossi (per maggiori informazioni segreteria.crid@unimore.it).

Il relatore del primo incontro:

