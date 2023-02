Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Modena nei servizi di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attuati nelle zone sensibili del Capoluogo sulla base della pianificazione predisposta dal Comando Provinciale.

Nella serata di ieri, nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio eseguiti in viale Crispi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato, all’interno di un esercizio commerciale ubicato in quella via, un giovane, cl.1981 che, al fine di sottrarsi al controllo, ha spintonato i militari tentando di darsi alla fuga. Immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 48 gr di hashish, 2 dosi di cocaina e 185 euro in contanti, provento di verosimile precedente attività di spaccio.

La persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, nella mattinata odierna, sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.