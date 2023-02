I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme, nella serata del 24 febbraio scorso, hanno notificato al titolare di un pub, un provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P.S. emesso dal Questore di Bologna.

Il locale dovrà rimanere chiuso per 10 giorni, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto divenuto fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento segue i controlli eseguiti da gennaio 2022 nel corso dei quali i Carabinieri hanno acclarato che il locale era diventato frequente luogo di ritrovo di cittadini italiani e stranieri, alcuni dei quali gravati da precedenti che in diverse occasioni hanno altresì reso ancor più difficoltoso l’operato dei Carabinieri. In altre circostanze i Carabinieri sono intervenuti su richiesta dei residenti per via della musica diffusa che recava disturbo al riposo delle persone.

La gravità della situazione ha portato il Questore ad emettere un decreto di sospensione di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.): “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata”.