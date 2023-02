E’ di oltre cinquanta il bilancio, a stamane, degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nella provincia di Modena per il maltempo a partire dalla mattinata di ieri. Prevalentemente si è trattato di danni legati al vento in pianura, mentre in serata alcune richieste per auto e mezzi bloccati dalla neve sono giunte dall’Appennino. Al momento la situazione pare tornata alla normalità.