Anestesia Area Sud, nominato il nuovo direttore della struttura complessa. La direzione del reparto é affidata al dottor Enrico Iotti.

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna, il dottor Iotti è specializzato in Anestesia e Rianimazione. Ha compiuto un corso di perfezionamento in tossicologia industriale e ambientale all’Università degli Studi di Parma e un corso di Emergenza territoriale all’AUSL di Reggio Emilia, nell’ambito del suo servizio al pronto soccorso di Scandiano, Castelnovo né Monti e Montecchio. Ha operato con l’elisoccorso di Pavullo come Medico di Emergenza Territoriale.

Il dottor Iotti dal 2006 al 2016 ha lavorato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nel Servizio di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica. L’attività anestesiologica si è svolta in particolare in Chirurgia dei trapianti (rene e pancreas), Chirurgia Generale, Chirurgia Urologica, Chirurgia Toracica, Brest, Chirurgia d’Urgenza, Vascolare, Ginecologica e Ostetrica – Partoanalgesia, Ortopedia e Traumatologia, Endoscopia Digestiva, Nora (Non Operating Room Anesthesia – procedure di sedazione o di anestesia applicate in ambienti diversi dalla sala operatoria), operando con tecniche di anestesia generale, sedo-analgesia, anestesie epidurale e sub aracnoidea con specifico interesse per l’anestesia loco-regionale (blocchi nervosi periferici e blocchi di parete).

Professore a contratto e Tutor per Medici in formazione specialistica per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Parma, ha partecipato a progetti di ottimizzazione del trattamento dialitico pre-trapianto, assetto idro-elettrolitico e coagulativo, trattamento anestesiologico e terapia anestesiologica del trapianto di rene da donatore vivente. Relatore a numerosi corsi teorici e pratici sull’approccio clinico e pratico alle tecniche di intubazione orotracheale e intubazione difficile, è stato membro del gruppo di progetto per la costituzione del servizio di Recovery Room nel Comparto Operatorio Chirurgico del Monoblocco e referente del Comparto Operatorio di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, collaborando a implementare le istruzioni operative di anestesia locoregionale per il controllo del dolore acuto post-operatorio e della medicina peri-operatoria.

Dal 2016 è in forza all’AUSL IRCSS di Reggio Emilia nella sede Ospedaliera del Santa Maria Nuova, con un incarico di alta specialità per l’Anestesia in Chirurgia Ortopedica e il Comparto Operatorio. E’ Tutor per Medici in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Parma e di Modena e Reggio Emilia e sta concludendo il Master di II livello in Operating Room Management all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.