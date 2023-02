Al via nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Bellaria “Poesie e note in corsia”: la rassegna di eventi che rientrano nel percorso di umanizzazione della cura, avviato nell’ambito del Patto per la Lettura con il supporto del Circolo aziendale Ravone. A dedicare tempo di cura ai degenti saranno una studentessa e una specializzanda di Medicina che, al di là del loro camice bianco, dedicheranno ai pazienti oncologici brani e melodie suonati con violino e tastiera. La musica dal vivo si alternerà a letture di poesie e brani a cura dell’Associazione Legg’Io, regalando un pomeriggio particolare ai malati del Bellaria.