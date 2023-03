Commissioni consiliari permanenti e possibilità di votare anche da remoto, partecipando alle sedute in video e audioconferenza. Sono le novità approvate l’altra sera all’unanimità dal Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia attraverso un’importante riforma del regolamento.

“Gli strumenti introdotti dotano i consiglieri di nuovi modi di partecipazione, lavoro e approfondimento delle funzioni gestite in modo associato dai Comuni che compongono l’Unione – spiega il presidente del Consiglio, Andrea Barozzi – Si è trattato di un percorso di riforma del regolamento molto articolato che necessitava di uno studio approfondito, per il quale si è cercato di dare un senso alle modifiche che andasse oltre la legislatura in corso e che fosse fruibile anche nelle prossime”.

Il voto all’unanimità conferma, del resto, la bontà del lavoro svolto. “Un risultato ottenuto grazie all’impegno e ai contributi dei capigruppo, che ringrazio unitamente al segretario generale dell’Unione, Maria Assunta Manco per essere riuscita a sintetizzare le diverse posizioni in un documento condiviso”, conclude il presidente Barozzi.