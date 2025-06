Il Summer Festival 2025, organizzato dalla Pro Loco di Casalgrande, con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale, tenutosi ieri sera, sabato 28 giugno, ha acceso e fatto battere forte il cuore del paese in cui si sono riversati tantissimi cittadini desiderosi di passare una serata di grande convivialità apprezzando dell’ottima musica e le eccellenze culinarie che Casalgrande può offrire.

Il pezzo forte di questa notte ‘made in Casalgrande’ è stata la performance di Enrico Ruggeri. Il noto cantautore 68enne, ha dato il via al suo ‘La caverna di Platone’ tour 2025 proprio da Casalgrande. Un folto pubblico di fans e non solo si è raccolto in Piazza della Costituzione per assistere al concerto di Ruggeri, che ha incantato in un concerto in cui ha alternato le nuove canzoni e i grandi classici del suo repertorio. Trovando anche il modo di parlare di pace e spendendo parole di elogio per il Sindaco Daviddi, definito ‘molto Rock’.

Se il concerto di Enrico Ruggeri è stato il fulcro attorno al quale ha ruotato l’intero Summer Festival, l’intrattenimento che lo ha preceduto e seguito è stato altrettanto apprezzabile.

I Groovy Tunes, un gruppo di giovani cantanti di Sassuolo, ieri sera al debutto assoluto, ha impressionato per la freschezza e la bellezza delle canzoni e soprattutto per le voci delle soliste. I dj di Radio Bruno, Arianna Bertoncelli e Roberto Trapani hanno fatto fare al pubblico presente un tuffo negli anni ’90, mentre Alex Cerno e Matteo Lorenzi hanno fatto ballare tutti con ‘mash-ups’ ad alta intensità mixando i classici della dance con i pezzi di oggi.

Ma il Summer Festival 2025 non è stato solo musica e ballo. E’ stata l’opportunità di attraversare le vie del centro di Casalgrande e toccare con mano quanto dinamico questo possa essere con gli esercizi commerciali aperti, con le iniziative create ad hoc da parte degli operatori del commercio. E’ stato veicolo di convivialità, ottimo cibo, e ancora una volta, un momento per riaffermare quel senso di comunità che deve essere alla base della socialità di paesi come questo.

“Dopo il Mosa Festival, l’estate di Casalgrande si colora di un altro successo: quello del Summer Festival – sottolinea l’Assessore al Commercio Cristina Spano -. Una serata in cui il cuore del nostro paese ha pulsato forte al ritmo della musica di un cantautore di altissimo livello come Enrico Ruggeri, che non ha tradito le attese, a cui ha fatto da contorno la presenza di giovani band e dj che hanno saputo davvero rendere speciale un appuntamento come quello di ieri sera. E’ stato molto bello vedere Casalgrande piena di persone che hanno apprezzato l’opportunità di poter stare assieme e trascorrere una serata in compagnia. Soprattutto è stato altrettanto bello vedere ancora una volta rinsaldato quel rapporto che unisce tutte le componenti della nostra Casalgrande. Dai cittadini, alle attività commerciali, alle realtà che operano e lavorano sul nostro territorio”.

“Un ringraziamento di cuore alla Pro Loco per aver allestito una serata riuscitissima e agli uffici tecnici del Comune che hanno lavorato con grande impegno e dedizione per allestire una serata bellissima. Un grazie, ovviamente, a tutte le persone che hanno riempito e fatto battere forte il cuore di Casalgrande”, conclude l’Assessore.

“Un ringraziamento a tutti i cittadini presenti che non hanno voluto mancare all’appuntamento di una serata come questa per ‘incontrare’ un grande artista come Enrico Ruggeri – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Daviddi dal palco di Piazza della Costituzione -. Soprattutto un grande, grandissimo grazie a chi ha reso possibile una serata come questa: alla Pro Loco, con in primis il suo presidente Massimo Villano e a tutti i volontari che hanno reso possibile un Summer Festival davvero bellissimo”.

All’interno della serata, si è tenuta anche la consegna delle pergamene che la Pro Loco di Casalgrande ha voluto dare al Sindaco Daviddi e all’Assessore Spano a riconoscimento: “Del supporto continuo che l’Amministrazione non ci ha fatto mancare, soprattutto nel far sì che la Sagra di Sant’Antonio ottenesse il riconoscimento di Sagra di Qualità, posizionandosi tra le migliori d’Italia – ha sottolineato il presidente di Pro Loco Casalgrande, Massimo Villano -. Era una cosa che avremmo dovuto fare qualche tempo fa, ma credo non vi sia stata occasione migliore di un evento come il Summer Festival per suggellare questo momento”.