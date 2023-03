All’inizio di questa settimana Hera ha dato il via ad un importante intervento per la posa di una nuova condotta idrica in via Mazzacavallo e in via Tomaselli, nel territorio comunale di Formigine.

Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’acquedotto formiginese, finalizzato a migliorare la disponibilità delle risorse idriche nel Comune di Formigine ed in generale in tutto il distretto ceramico nonché a rendere sempre più efficiente e resiliente la rete idrica locale.

Questa nuova condotta, che Hera realizzerà partendo dall’incrocio tra le vie Mazzacavallo e Rodello e terminando all’interno dei pozzi di via Tomaselli, si collegherà con la nuova rete idrica realizzata negli ultimi tre anni proprio allo scopo di rendere sempre più ampia, funzionale e resiliente la rete acquedottistica.

L’intervento ora in corso comporterà circa 4 mesi di lavori ed un investimento, da parte di Hera, di circa 500 mila euro. Per portarlo a compimento non sono previste interruzioni di servizio, mente sarà necessario adottare alcune variazioni al traffico veicolare, già concordate con gli organi preposti del Comune di Formigine. Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Il Gruppo Hera lavora ogni giorno per soddisfare i cittadini e garantire la continuità del Servizio Idrico, all’insegna di elevati standard qualitativi e della massima sicurezza. La multiutility, che gestisce il Servizio Idrico Integrato in parte delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche, è impegnata in prima linea per favorire un risparmio e un riuso efficiente dell’acqua, nel rispetto degli equilibri naturali e dei valori dell’economia circolare.