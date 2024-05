“Ci vediamo in frazione“: il candidato sindaco Maurizio Prandi presenta il programma su tutto il territorio formiginese. “Abbiamo incontrato i nostri concittadini nelle frazioni e a Formigine – spiega -. Durante tutte le occasioni di incontro e confronto abbiamo raccolto esigenze, proposte e idee: ogni sollecitazione e suggerimento è entrato a pieno titolo nel nostro progetto per il comune che vogliamo. Ora torniamo sul territorio per condividere il programma che abbiamo scritto insieme“.

Questo il calendario degli appuntamenti, sempre fissati alle 19.

Giovedì 16 maggio a Colombaro, in piazza Giovanni Paolo II, giovedì 23 maggio a Corlo, al Parco Vecchio di via Edison, giovedì 30 maggio a Casinalbo, in via don Maselli (zona gelateria), lunedì 3 giugno a Magreta, al Willi’s bar. Giovedì 6 giugno la chiusura della campagna elettorale si terrà al Ristorante Bondi di Tabina, alle 20.