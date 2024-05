Si terrà presso l’Hesperia Hospital di Modena, il 16/17 maggio 2024, il primo Masterclass di Urologia monotematico riguardante l’intervento di enucleazione laser della prostata per il trattamento della ipertrofia, ovvero l’ingrossamento benigno della prostata.

L’evento è organizzato dal gruppo C.Ur.E. (Centro Urologico Europeo) in Hesperia Hospital, centro di riferimento per questa tecnica a livello nazionale e internazionale.

A partecipare all’evento saranno i più noti ed importanti chirurghi europei, esperti di questa chirurgia delicata per i possibili effetti sulla qualità di vita dell’uomo: i professori Gomez dalla Spagna, Misrai dalla Francia, Cash ed Hermann dalla Germania, Figuerido dal Brasile ma anche tanti Italiani maestri di questa tecnica come Vavassori, Scoffone, Goumas, Cindolo e naturalmente il Prof. Giovanni Ferrari, Direttore del Dipartimento di Urologia in Hesperia Hospital Modena e Presidente del Gruppo C.Ur.E.

“Sono veramente felice -ha dichiarato il Prof Giovanni Ferrari- che alcuni dei miei “maestri” abbiano accettato di venire a Modena dopo 10 anni di amicizia per condividere le esperienze attuali e per creare uno standard di tecnica da insegnare ai giovani. Inoltre fonderemo un gruppo Europeo di scuola internazionale per la chirurgia di questa patologia della prostata per la quale si fanno in Italia 30 mila interventi all’anno ancora per lo più con vecchie tecniche tradizionali. Speriamo che la nuova generazione di giovani urologi possa cambiare lo standard e migliorare i risultati per i nostri pazienti”

Il primo Masterclass inizierà il 16 maggio alle ore 14.00 con interventi in diretta “live-surgery” dalle sale operatorie di Hesperia Hospital, in cui vedremo all’opera i migliori chirurghi urologi europei. Quindi, a seguire, 5 interventi giovedì pomeriggio e 5 interventi venerdì mattina su pazienti con una dimensione voluminosa della prostata e sintomi urinari da ostruzione, portatori di catetere o calcoli vescicali.

Nel corso degli interventi verranno utilizzate le più moderne tecnologie attualmente in dotazione all’Urologia di Hesperia Hospital, come i laser ad alta potenza tipo Green, Olmio e Tullio.