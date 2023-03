I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 24enne italiano, residente a Casalfiumanese (BO) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo all’ora di pranzo del 28 febbraio scorso, durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano facendo davanti al casello dell’Autostrada A14, una zona ad alta densità di traffico veicolare.

Dopo alcuni controlli di routine agli automobilisti in uscita dal casello, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un giovane alla guida di una Smart. L’atteggiamento vago del conducente e a tempo stesso preoccupato, ha insospettito i Carabinieri che lo hanno perquisito. Le operazioni di ricerca eseguite sono terminate col ritrovamento di 1 kg e 102 grammi di cocaina occultati sotto il sedile. Dallo stupefacente, che analizzato dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Bologna è risultato di ottima qualità, si sarebbero potute ricavare più di 4.700 dosi per un profitto di circa 250.000 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane automobilista, gravato da precedenti di polizia per guida sotto l’influenza dell’alcol, porto abusivo di anni e anche in materia di sostanze stupefacenti, è stato tradotto in carcere.