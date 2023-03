Le Associazioni Sindacali ADL COBAS – COBAS SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA – CUB – SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE – USB, hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore, per tutti i settori pubblici e privati, per mercoledì 8 marzo, cui aderiscono CUB SANITA’ – USB PI – USI CIT – USI EDUCAZIONE.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dall’accordo sindacale in caso di sciopero.