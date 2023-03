L’Ufficio Passaporti del Commissariato San Giovanni in Persiceto effettuerà due aperture al pubblico straordinarie nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

In queste occasioni verranno acquisite esclusivamente le istanze presentate dai cittadini che hanno già effettuato la prenotazione on-line in agenda elettronica presso il Commissariato di San Giovanni in Persiceto e che abbiano manifestato richieste di necessità o urgenza (solo ed esclusivamente per motivi di salute, lavoro o studio).

Verranno inoltre consegnati i passaporti già pronti a coloro che lo richiederanno.