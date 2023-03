In occasione della seconda edizione della Maratona di Bologna, che si svolgerà domenica 5 marzo, sarà necessario adottare, sulla Tangenziale di Bologna, i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 9:00 alle 13:00 e, comunque, fino al termine della competizione:

-sarà chiuso lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8bis “Viale Europa” o lo svincolo 10 “Roveri”;

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 “San Vitale” o allo svincolo 12 “SS65 della Futa”.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 marzo, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.