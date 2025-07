Si chiude con 946.194 euro la raccolta fondi lanciata a fine ottobre 2024 dal Fondo sociale di comunità “Dare per fare” della Città metropolitana per rispondere ai bisogni della popolazione danneggiata dagli ultimi eventi alluvionali.

Nel dettaglio sono state 1.855 le donazioni ricevute, delle quali 1.743 (quasi il 25%) da singole persone; fondamentale il sostegno arrivato dalle imprese, che hanno donato più del 60% dell’importo raccolto. Sono 31 invece le donazioni arrivate da associazioni e fondazioni (7% dell’importo) e 11 da partiti politici e sindacati (2% dell’importo).

Tutte le risorse raccolte grazie alle donazioni verranno utilizzate entro la fine del 2025 e sono già in via di erogazione in diversi territori, seguendo i criteri di ripartizione condivisi con gli enti locali, connessi al numero di persone evacuate e ai danni subiti. Una volta conclusa l’erogazione, la Città metropolitana redigerà un report dettagliato sulle modalità di utilizzo nei diversi territori, al fine di rendicontare ai donatori le attività realizzate e i beneficiari raggiunti, come già avvenuto per la raccolta fatta in occasione dell’alluvione 2023 (report disponibile sul sito www.dareperfare.it).

Le risorse raccolte vengono utilizzate con diverse modalità in base alle specificità dei diversi territori: per integrare i contributi erogati tramite Ordinanze di Protezione Civile (CAS e CIS) oppure per sostenere i nuclei familiari per i danni subiti alle abitazioni, alle pertinenze e ai beni mobili in base a criteri e modalità individuate a livello territoriale. In alcune situazioni, inoltre, vengono erogate risorse a nuclei familiari in condizione di particolare fragilità colpiti dalle conseguenze dell’alluvione, su valutazione dei Servizi Sociali Territoriali. Infine, è possibile il finanziamento di interventi speciali per la risoluzione di particolari esigenze della popolazione danneggiata.

“La raccolta di donazioni con il Fondo di comunità per supportare le persone colpite dalle alluvioni è stata un successo. La solidarietà dimostrata da cittadini e cittadine, associazioni e imprese del territorio metropolitano, in questo momento di difficoltà, è stata straordinaria e dimostra quanto sia forte il legame di comunità. Ringrazio quanti hanno contribuito alla raccolta, per la fiducia che hanno riposto nelle istituzioni e per aver dato un concreto segnale di speranza a chi è più in difficoltà”, dichiara il sindaco metropolitano Matteo Lepore.

La raccolta di donazioni per le conseguenze delle ultime alluvioni è conclusa, ma restano attive le azioni strutturali del Fondo di comunità “Dare per fare” alle quali è sempre possibile collaborare.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.dareperfare.it.