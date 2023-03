“Tasso alcolemico oltre cinque volte superiore al limite consentito (limite 0,50 grammi di alcool per litro di sangue). E’ questo il valore che è stato misurato dagli agenti di una pattuglia di polizia locale delle Terre di Castelli ad un conducente di un autocarro coinvolto in un incidente stradale a Savignano sul Panaro, in via Claudia all’incrocio con via Michelangelo, accaduto alle ore 7:30 del mattino di qualche giorno fa.

L’incidente è stato segnalato dal personale dell’ANAS che si trovava a transitare in via Claudia e che per primo è intervenuto in soccorso del conducente dell’unico veicolo coinvolto.

Il conducente, 35enne, che non ha riportato lesioni, dopo l’accertamento dell’elevato livello di alcool nel sangue, è stato accompagnato presso i locali del Comando di Polizia Locale di via Marconi a Vignola dove è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici come previsto dalla normativa.

Al conducente è stata, dunque, ritirata immediatamente la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Modena.

A seguito delle infrazioni rilevate si è provveduto, altresì, al deferimento del conducente all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza da sostanza alcoolica.”