Questo pomeriggio intorno alle 16:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio all’interno della Casa Circondariale Rocco D’Amato, in via del Gomito a Bologna. All’arrivo le squadre interne avevano già iniziato l’estinzione dell’incendio che ha interessato alcuni effetti in una cella ubicata nell’area ambulatorio.

Le squadre dei pompieri hanno provveduto a concludere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. In via precauzionale il personale della polizia penitenziaria aveva fatto evacuare alcuni detenuti dalle celle invase dal fumo. Nessuna persona è rimasta ferita.