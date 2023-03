Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, il 9 marzo alle ore 21 arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna Arianna Porcelli Safonov, attrice, scrittrice e youtuber, autrice e interprete del suo nuovo live: Fiabafobia. Lo spettacolo è una collana di racconti pensati per ridere e per riflettere sulle fobie del nostro tempo.

Dai serpenti ai ragni, dalla paura di volare a quella di contrarre una malattia venerea, dalla pandemia alla socialità: la paura sembra pilotare l’evoluzione umana. Nasce da qui lo spunto per questo nuovo monologo che, tra una risata e l’altra mette, a nudo gli aspetti più ridicoli, ma anche più interessanti delle svariate fobie contemporanee.

Biglietti da 18 a 29 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket