Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 marzo, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola o di Parma.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima chiusura in programma dell’entrata delle stazioni di Forlì, Cesena nord e Cesena, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 marzo.

Annullate anche le chiusure dell’entrata delle stazioni di Castel San Pietro, Imola e Faenza, previste nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 marzo.

Mentre per consentire lavori di manutenzione del sottopasso di svincolo, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, dalle21:00 di venerdì 10 alle 6:00 di lunedì 13 marzo, in modalità continuativa.

Si ricorda che, nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulla rete in gestione, rimane chiuso l’accesso per i mezzi che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio, devono entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio. Di conseguenza, il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Firenze o da Milano e diretti verso Padova, prevede l’uscita a Bologna Fiera sulla A14 e il rientro dalla stessa stazione in direzione di Padova.