Negli ultimi mesi presso un locale notturno sito in via Rotta sono stati effettuati vari interventi da parte di personale delle Volanti della Polizia di Stato per liti ed aggressioni.

Nella giornata di oggi personale della Divisione di Polizia Amministrativa, all’esito di accertamenti, ha eseguito il provvedimento di sospensione delle licenze e autorizzazioni per la durata di 10 giorni.