Squadre dei Vigili del fuoco, questo pomeriggio intorno alle 17:00, sono intervenute in località Bentivoglio dove un mezzo pesante è fuoriuscito dalla sede stradale. Il camion, che trasportava pannelli fotovoltaici, è finito fuori carreggiata, ribaltandosi. Ferito in modo lieve il conducente. I Vigili del fuoco hanno provveduto, con l’ausilio dell’autogrù, a rimettere in carreggiata il mezzo e a porlo in sicurezza. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale.