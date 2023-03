A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due automobili ed un autobus nel pomeriggio è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 64 “Porrettana” al km 107,000 a Granarolo dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduto un uomo di 88 anni.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.