Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 i funerali delle sette salme arrivate a Bologna questa mattina. Le esequie si terranno in forma privata con rito islamico presso il cimitero di Borgo Panigale a Bologna, alla presenza dei familiari, di alcuni membri della locale comunità islamica, del Sindaco Matteo Lepore in rappresentanza della città, dell’assessore regionale Igor Taruffi e delle altre istituzioni.

Celebrerà il rito Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. La cerimonia prevede la recita in forma comunitaria di preghiere ed invocazioni, con i partecipanti disposti in file parallele in direzione della Mecca. Successivamente si procederà con l’inumazione, una per volta, delle salme.

Questo pomeriggio, dopo le attività di prima accoglienza dei familiari delle vittime, gli stessi hanno chiesto di poter far visita alle salme, raccogliendosi in preghiera, visitando le aree del cimitero destinate all’inumazione dei loro cari e concordando la funzione religiosa.