“Ancora una risposta insoddisfacente da parte dall’amministrazione. Dopo i fatti che hanno coinvolto la polizia municipale, e che hanno portato alla ribalta, ancora una volta, Sassuolo come esempio negativo, il Partito Democratico ha chiesto di sapere, direttamente dall’Amministrazione, la sua versione dei fatti”, spiega in una nota Maria Savigni per il Gruppo consiliare PD.

“Come consiglieri di minoranza abbiamo convocato una commissione dall’esito del tutto insoddisfacente, perché di fatto non abbiamo avuto risposte. Nella sua relazione il sindaco, trincerandosi dietro un doveroso, ma generico atto di fiducia nella magistratura, nulla dice del fatto, né rassicura i cittadini, e non spende una parola per una valutazione politica. Il primo cittadino dovrebbe garantire a tutti la corretta applicazione delle procedure!! Restiamo anche noi in attesa di conoscere l’esito delle indagini, ma continuiamo a chiedere al sindaco che sia più preciso e meno reticente. Basta con questi silenzi che minano la fiducia tra cittadini e istituzioni” – conclude Savigni.