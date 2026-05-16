Oggi pomeriggio  poco prima delle 17,  un  uomo  di  31 anni,  alla  guida  della  propria autovettura,  una Citroen C3, mentre  percorreva  ad elevata velocità via Emilia Centro, all ‘altezza dell’intersezione con viale Martiri della Libertà, ha investito deliberatamente sette persone che stavano camminando sulla strada.

A seguito  del violentissimo  impatto,  le persone travolte  riportato  lesioni gravissime e sono state  trasportate presso diversi nosocomi; a due di esse sono stati amputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita.

La  corsa  del  veicolo  è terminata  contro  la  vetrina  di  un  esercizio  commerciale.  Subito  dopo  il conducente è uscito dall’abitacolo brandendo un coltello con lama di circa 20 centimetri nei confronti di tre coraggiosi uomini che lo hanno bloccato mentre tentava di darsi alla fuga. Uno di loro ha riportato ferite da taglio.

L’immediato intervento  delle pattuglie  dell’UPGSP,  della DIGOS,  della Squadra  Mobile e della Polizia Scientifica e della Polizia Locale,  coordinate  sul posto da un Funzionario  della Polizia di Stato, ha consentito di bloccare il responsabile.  Sul posto è intervenuto immediatamente  il Pubblico Ministero  di turno di questa Procura  della Repubblica  che ha assunto  le direzioni delle indagini insieme allo stesso Procuratore della Repubblica.

All’esito  dei primi accertamenti ed in particolare dell’acquisizione delle telecamere  di sorveglianza  cittadine e private, delle dichiarazioni  rese dai testimoni  presenti  sul  luogo  dell’investimento e  dell’esito   delle  perquisizioni  effettuate  presso l’abitazione dell’indagato, nonché  dell’acquisizione della documentazione  sanitaria  trasmessa dai nosocomi, la Procura della Repubblica disponeva il decreto di fermo di indiziato di delitto (ex art 384 c.p.p.)  nei confronti  del conducente  del veicolo, contestando  i delitti di strage e lesioni aggravate dall’uso  di arma (ex artt. 422, co. 2. c.p. e 582- 585 c.p.). Chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l’incolumità  pubblica e non solo la vita delle singole persone offese,  in  una  via  del  centro  cittadino  e  in  un  ambito  spazio-temporale. L’orario scelto era di massima presenza per cittadini, avventori di esercizi commerciali e pertanto colpiti in maniera indiscriminata, indeterminata e deliberata dall’uomo.

Sono in corso indagini al fine di individuare il movente della condotta.

In relazione all’evento occorso oggi pomeriggio a Modena si precisa quanto segue.

Sono due le persone ricoverate all’Ospedale Maggiore di Bologna, entrambe in Rianimazione in prognosi riservata: una donna di 55 anni si trova in condizioni critiche ed è in pericolo di vita; il secondo paziente, un uomo di 55 anni, presenta diversi traumi, è in condizioni gravi ma stabili.

Si trovano ricoverati a Baggiovara:

una donna di 69 anni, giunta in codice 3, attualmente in sala operatoria, in condizioni estremamente gravi; una donna di 53 anni, arrivata in codice 3, è attualmente in sala operatoria in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi è riservata.

È infine giunto un uomo italiano di 59 anni, in codice 2, con trauma al polso.

Si trovano al Policlinico di Modena:

  • Donna del 2004, codice 1. Trauma cranico (22 anni)
  • Uomo del 1996, codice 1. Attacco di panico (30 anni)
  • Uomo del 1979, codice 1. Ferita da taglio (47 anni)

La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.

 






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