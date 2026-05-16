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In relazione al grave episodio verificatosi oggi nel centro di Modena, l’Unione delle Comunità Islamiche Modenesi esprime profonda e sentita vicinanza alle persone rimaste ferite, ai loro familiari e all’intera comunità cittadina, duramente colpita da momenti di dolore e smarrimento.

L’Unione condanna con la massima fermezza ogni forma di violenza che colpisca la popolazione e che rechi turbamento alla serenità della convivenza civile e democratica.

In questo momento drammatico, il pensiero e le preghiere della comunità sono rivolte, innanzitutto, alle vittime, a quanti lottano per la propria sopravvivenza e a tutti coloro che sono stati coinvolti, direttamente o indirettamente, nell’accaduto.

Viene altresì espressa gratitudine ai soccorritori, al personale sanitario, alle Forze dell’ordine e ai cittadini che, con coraggio e senso civico, sono intervenuti tempestivamente.

L’Unione delle Comunità Islamiche Modenesi ribadisce la propria convinzione che Modena sia e debba rimanere una comunità unita, capace di fronteggiare le avversità rafforzando i legami di solidarietà. In tale prospettiva, si richiama l’importanza di stringersi attorno alle persone colpite con rispetto, responsabilità e profonda umanità.

Unione delle Comunità Islamiche Modenesi